Ireal! Meciul turneului la Australian Open între Rafael Nadal și Grigor Dimitrov » Thriller de 5 ore, încheiat la ora 1 noaptea la Melbourne!

14:58

Gigi Becali crede că Gică Popescu va fi grațiat, condiție necesară pentru a putea candida la președinția FRF. Finanțatorul Stelei speră că așa va putea scăpa de regula jucătorului U21. "Eu cred că regula asta cu jucătorii sub 21 de ani va dispărea odată cu schimbarea preşedintelui la federaţie, care am înţeles că va fi ăsta, Balaj, arbitrul. Aşa am înţeles, că este susţinut de multă lume. ...