Sfecla roșie – 10 beneficii uimitoare pentru sănătate

Tiger Woods a revenit în circuitul PGA de golf după aproape un an de absenţă. Celebrul jucător american a participat la concursul Farmers Insurance Open de la San Diego. Tiger Woods a pus astfel capăt unei absenţe de aproape un an, mai precis de 523 de zile. Prestația americanului este însă departe de zilele sale de glorie […]