liveTEXT de la 10:30 » Finala de la Australian Open: a 28-a întâlnire directă dintre surorile Serena și Venus Williams

21:28

În 2016, Dan Petre a fluierat deghizat în Antalya și a plecat pe șest în Asia: scotea câte 2.000 de euro pe meci și organiza petrecerile arbitrilor deși avea un salariu de doar 1.200 de lei. "Am rămas șocați când am văzut știrea din Gazeta de ieri. Acum am înțeles de unde avea Dan Petre atâția bani!". ...