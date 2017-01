IOHANNIS, contrazis de președintele CEDO! ROMÂNIA ARE NEVOIE DE O GRAȚIERE.

Iohannis are probleme, din nou, cu interpretarea corectă a declarațiilor. În disputa legată de grațiere, guvernul Grindeanu a primit un ajutor neașteptat din partea președintelui CEDO. Potrivit președintelui Curții Europene, România are nevoie de o grațiere, plus alte măsuri menite să ușureze viața celor din penitenciare. Klaus Iohannis a intrat într-o dispută aprinsă pe această temă după ce guvernul a propus un proiect de lege care să grațieze o parte din pedepse, de care urmau să beneficieze în jur de 2.500 de deținuți.

