FOTO Sportul o menține în formă » Vedeta britanică Vicky Pattison a pozat dezbrăcată

Frumoasa brunetă este mai fresh ca niciodată, iar zâmbetul ei este cel al unei femei fericite. Vicky are doar 29 de ani şi cu siguranţă frumuseţea o va face din ce în ce mai celebră. Pe lângă regimul alimentar foarte sănătos, bruneta face şi mult sport! În plus, Vicky mai are o calitate care o face să se remarce oricând, ochii pătrunzători.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor