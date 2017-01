Arta prin corespondenţă, noua modă din Marea Britanie

09:27

Actorul britanic John Hurt, cunoscut pentru roluri in filme precum "The Elephant Man", "Alien", "Snowpiercer", "Only Lovers Left Alive" si "Midnight Express", a murit vineri, la varsta de 77 de ani, informează BBC. Actorul suferea de doi ani de zile de cancer pancreatic, de când a fost diagnosticat in 2015. Anuntul decesului a fost facut de agentul sau.