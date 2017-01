Avertisment: Orice dispozitiv conectat este o țintă a hackerilor

06:58

Întrebările adresate în scris de senatorii democraţi vizau probleme din România. Între acestea, cei doi au fost întrebaţi dacă acceptă că anticorupţia şi statul de drept ar trebui să reprezinte în continuare „un pilon al relaţiilor noastre şi o înaltă prioritate a guvernului din Romania?”. Răspunsul integral, în limba engleză, transmis de Rex Tillerson senatorului democrat Ben Cardin: „Romania is an important ally, and I fully agree that anti-corruption and rule of law should continue to underpin our relationship. I look forward to working with the Romanian government on these issues if confirmed.” (Traducerea Hotnews: „Romania este un aliat important, şi sunt total de acord că anti-corupţia şi statul de drept trebuie să reprezinte fundamentul relaţiei noastre. Aştept să lucrez cu guvernul României pe aceste teme dacă voi fi confirmat în funcţie”.) Răspunsul integral în limba engleză transmis de James Mattis senatorilor democraţi la o întrebare similară formulată de senatorul John McCain: „Yes. Romania's anti-corruption and rule of law efforts have been strong, even to an extent that it is a regional leader in this regard. Nevertheless, threats to progress continue and reform must remain a priority.” (Traducerea Hotnews: „DA, eforturile României în domeniul anti-corupţiei şi statului de drept sunt puternice, mergând până acolo încât este lider regional în acest domeniu. Totuşi, ameninţări la adresa procesului continuă să existe iar reformele trebuie să rămână o prioritate”.) Întrebat suplimentar dacă misiunea americană de la baza americană Mihail Kogălniceanu va continua având în vedere contribuţiile României în Irak şi Afganistan, Rex Tillerson a spus că recunoaşte contribuţia „valoroasă a României” la securitatea comună, inclusiv „rolul important al bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu”. Întrebat dacă Statele Unite îşi vor menţine poziţia în ce priveşte rolul scutului de la Deveselu, Rex Tillerson a răspuns: „Iranul reprezintă o ameninţare serioasă la adresa securităţii Statelor Unite şi a aliaţilor Europeni. Este vital să avem capacităţile defensive adecvate, şi preţuiesc rolul de gazdă pe care România îl joacă pentru sistemul de rachete defensive Aegis Ashore. Daca voi fi confirmat în funcţie, voi susţine în continuare angajamentul nostru de a avea desfăşurate sistemele de apărare adecvate pentru a apăra România şi pe ceilalţi aliaţi NATO.” Cei doi secretari de stat nominalizati ar urma sa-si preia oficial functia in cursul acestei saptamani. Procedura confirmării secretarilor de stat dintr-o nouă administraţie americană include doi paşi. Au loc audieri publice, în comisiile Senatului. Rex Tillerson, nominalizat pentru postul de secretar de Stat, a răspuns timp de mai mult de 8 ore întrebărilor venite din partea congresmanilor. Şi audierea lui James Mattis, nominalizat pentu postul de secretar al Apărării, a durat o zi întreagă. După aceste şedinţe publice, congresmanii le pot trimite celor nominalizaţi întrebări scrise şi primesc de la aceştia răspunsuri de care se ţine cont atunci când se dă avizul Senatului. Este procedura aşa numitelor întrebări „for the record”.