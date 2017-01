Atletism: ''Regulile sunt reguli'', a spus Bolt despre returnarea medaliei olimpice de aur de la ștafetă

11:07

Noul An chinezesc, care începe la 28 ianuarie 2017 și se încheie la 15 februarie 2018, va sta sub semnul cocoșului de foc, simbol al unui nou început. În tradiția chineză, animalul care guvernează anul în care se naște un om are o influență puternică asupra personalității omului respectiv. Se spune că este "animalul care se ascunde în adâncul sufletului".