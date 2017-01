Dupa ce a nascut i s-a spus ca mai are de trait o singura zi! Iti vor da lacrimile cand vei afla ce s-a intamplat

15:07

Il folosim in salate, e nelipsit de paste cand vopsim ouale si merge de minune in ciorba de burta. Dar otetul nu are numai intrebuintari culinare, ci poate fi folosit si in alte scopuri. Iata 10 moduri inedite in care poti folosi otetul, toate utile. 1. Poti desfunda tevile Pune un pahar de bicarbonat in […] Post-ul 9 utilizari inedite ale oțetului apare prima dată în Libertatea.ro.