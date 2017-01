5 alimente care te ajută să te menţii suplă

01:19

CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, v-a oferit AICI prima parte din scandalul amoros al începutului de an, având-o drept protagonistă pe Magda Pălimariu, cea care trece acum prin momente de groază, totul pornind din momentul în care a plecat într-o vacanţă alături de noul ei iubit. După ce a ”fugit” cu ex-ul antenistei în Bulgaria, vedeta PROTV a îndurat un calvar, iar CANCAN.ro are întreaga poveste! Cea care a terorizat-o este nimeni alta decât Diana Munteanu, cea care a băgat groaza în Magda Pălimariu, după ce "Fata de la Meteo" s-a combinat cu celebrul Bi, băiatul de bani gata care a fost iubitul vedetei de la Antenă timp de un an de zile! (Toate noutăţile pe PARFUMERIA.RO, oficial siteul nr. 1 de shopping al vedetelor)