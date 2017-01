Preşedintele CEDO recomandă României măsuri similare celor din Italia, pe problema închisorilor: eliberarea condiţionată pentru dependenţii de droguri şi alcool, dacă merg în centre de reabilitare. Nu pentru corupție și nu prin grațiere

Preşedintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, a afirmat, la Strasbourg, că numărul proceselor ajunse la Curte din România s-a dublat în ultimul an, multe fiind provocate de condiţiile de detenţie, şi recomandă măsuri legislative, precum cele luate de Italia, unde au fost reduse pedepsele unor deţinuţi, iar altora li s-a comutat sentinţa în arest la domiciliu, cu brăţări de supraveghere. În discursul său susținut cu ocazia noului an judiciar al CEDO, Raimondi nu a recomandat dezincriminarea unor fapte sau grațierea pedepselor primite cu suspendare, așa cum are intenția să o facă România ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Romania Libera