Declarație emoționantă a lui Ianis Zicu: "Atunci când debutezi la Rapid, înțelegi că fotbalul are o altă conotație. Sper să mai joc pe Giulești"

00:58

Cupa Angliei e o competiție în care an de an are loc cel puțin o surpriză. În acest sezon, una dintre surprize vine de la o formație abia promovată în Liga a 5-a engleză, care în urmă cu un an se duela cu FC România. Sutton, echipă din Liga a 5-a, a învins-o pe teren propriu pe Leeds, care luptă la promovarea în Premier League, scor 1-0. ...