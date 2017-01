Drama reală a finanţelor României: Veniturile bugetului au scăzut în 2016 sub pragul de 30% din PIB

00:58

Astfel, se va elimina taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, documentul urmând a fi eliberat gratuit solicitanților, atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Ministerul Afacerilor Interne mai arată că vor fi eliminate opt taxe care erau necesare pentru eliberarea unor documente la ghișeele Direcției Regim Permise și Înmatricularea Vehiculelor: Taxă pentru examinare în vederea obținerii permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E - 6 lei; Taxă examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb și TV - 28 lei; Taxă pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E - 84 lei; Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv - 60 lei; Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei; Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei; Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor – 414 lei; Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare – 5 lei. Pe lângă acestea, vor fi eliminate alte trei taxe: pentru aplicarea, de către instituțiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la solicitarea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum și înregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei (3 lei). Totodată, de la 1 februarie din costul pașaportului vor fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat, respectiv 22 lei, și tariful suplimentar pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, 100 lei. Potrivit noilor reglementări, taxele pe care le vor achita cetățenii pentru eliberarea pașapoartelor, în cazul cererilor depuse în țară, vor fi următoarele: Pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani) - 258 lei; Pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani) - 234 lei; Pașaportul simplu temporar (cu valabilitate 1 an) - 96 lei. Tot dela 1 februarie, va fi eliminată și taxa de 22 lei pentru furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple si pentru eliberarea adeverințelor referitoare la: exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate; istoric de pașapoarte; perioada în care solicitantul a avut statutul de cetățean roman cu domiciliul în străinătate. Alte șase taxe extrajudiciare de timbru și două taxe consulare pentru servicii prestate în domeniul evidenței persoanelor și al stării civile vor fi eliminate: Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului; eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui; eliberarea și preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români; înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței; eliberarea cărții de identitate provizorii - 5 lei; Taxa pentru schimbarea numelui - 15 lei; Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului - 22 lei, Taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României - 35 lei.