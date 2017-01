Transfer pentru adversara Astrei din Europa League: și-a luat portar din La Liga

10:48

WTA a publicat nou clasament din circuitul feminin, după terminarea Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Serena Williams, câştigătoarea de la Australian Open, a revenit pe primul loc, depăşind-o pe Angelique Kerber. Americanca are 7.780 de puncte, în timp ce nemţoaica are 7.115 de puncte. Simona Halep, eliminată în primul tur, se menţine pe locul 4, graţie rezultatelor slabe ale rivalelor. Românca are 5.073 de puncte. ...