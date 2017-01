Singurul LIDER european care îl SUSȚINE pe Trump, după decizia privind interdicția imigranților musulmani

18:57

Ipostaza ciudata in tribuna pe Bernabeu. Victoria lui Real Madrid cu 3-0 in fata lui Real Sociedad de aseara a avut un spectator surpriza pe Bernabeu. In tribunele stadionului a fost observata Marta Silva, nimeni alta decat femeia care il tine pe Ronaldo departe de inchisoare, scrie presa din Spania.