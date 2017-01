Dosarul de corupţie al deputatului PSD Andreea Cosma, trimis la ÎCCJ

20:28

România, pe primul loc în Europa la numărul cazurilor de hepatită C. Aceasta este concluzia unui studiu prezentat luni. Peste 1.400.000 de români sunt afectaţi de virusurile hepatitice virale B, C sau B plus Delta, iar 10 la sută dintre bolnavii cu hepatită C din Europa sunt români, ceea ce plasează ţara noastră pe locul […] Post-ul România, pe primul loc în Europa la numărul cazurilor de hepatită C. 10% dintre pacienți sunt din țara noastră apare prima dată în Libertatea.ro.