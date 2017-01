Ce s-a modificat în clasamentul ATP după finala de la Australian Open

22:17

Simona Halep a explicat motivele pentru care n-a reușit un parcurs bun la Australian Open. Românca a fost eliminată în primul tur de Shelby Rogers, scor 3-6, 1-6. "Am probleme la genunchi de la turneul de la Singapore. Am făcut recuperare, apoi m-am antrenat serios și n-am mai simțit durerea. Dar când am început meciurile oficiale, mi-a apărut din nou durerea la genunchi și n-am putut juca la nivelul meu maxim. ...