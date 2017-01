În timp ce fundaşul Stelei era în cantonament, sexoasa Ioana şi-a găsit companie de distracţie un ex-fotbalist. Un fost coleg de-al lui Gabi la”naţională” i-a ”ţinut de urât” soţiei lui Tamaş la LOFT SUSAI!

După cum îi spune şi numele, Ioana Tamaş este soţie de fotbalist, dacă nu ştiaţi asta până acum! Sincer, nu credem că există vreun cititor care să n-o cunoască pe sexoasa Ioana, căci noi am tot scris despre ea (şi drag ne-a fost de fiecare dată – VEZI ŞI AICI), dar am zis să repetăm ca să fim siguri că nu există dubii. (Toate noutăţile pe PARFUMERIA.RO, oficial siteul nr. 1 de shopping al vedetelor)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan