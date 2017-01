Este oficial: Acesta este cel mai SIGUR oraş din România. Pe ce loc se află Bucureştiul

14:58

Bucurie pentru elevii din scoala generala si liceu: NU vor mai primi teme in vacanta. Ordinul Ministrului Educatiei din decembrie anul trecut stabileste in mod expres faptul ca temele de la scoala trebuie sa fie cat mai putine, ba chiar deloc. Astfel, la clasa pregatitoare "nu se vor da teme pentru acasa", la invatamantul primar temele zilnice vor reprezenta "maximum 1 ora", iar la celelalte niveluri de invatamant "maximum 2 ore". "In perioada vacantei, de regula, nu se vor da teme pentru acasa elevilor din invatamantul primar si gimnazial", spune Ordinul 5893.