Mexicul și Canada au convenit să își consolideze legăturile, în contextul amenințărilor lui Trump de retragere din NAFTA

Justin Timberlake s-a născut la 31 ianuarie 1981, în Memphis, Tennessee, SUA. La vârsta de 11 ani, a apărut în show-ul ''Star Search'' (1983), iar mai târziu în ''The All New Mickey Mouse Club'' (1989), alături de alte tinere staruri - Britney Spears, Ryan Gosling, Keri Russell, Christina Aguilera și J.C. Chasez.