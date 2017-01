Theresa May va declanşa Brexit-ul la 9 martie

11:07

Pariorii români au început să înțeleagă care sunt de fapt metodele cele mai bune pentru a câștiga la pariuri și întreaga paletă de beneficii pe care o aduc pariurile practicate pe internet. Cădar Marius, fondatorul comunității pariorilor din România, PariuriX.com, vede ascensiunea ca fiind o reacție normală la eforturile depuse de întreaga comunitate pentru a educa pariorii și a le îmbunătăți rezultatele: „Nu mă miră faptul că am primit feedback pozitiv în acest început de an. Atunci când am spus că 2017 trebuie să fie anul dedicat educării, nu am spus doar vorbe, ci am publicat trei ghiduri gratuite în format digital care explică pas cu pas toate avantajele pariurilor online, detaliile legislative și bineînțeles, am introdus o serie de sfaturi și indicații, pe care le-am învățat riscând pe pielea mea de-a lungul ultimilor 15 ani, de când pariez,” a declarat primul autor al unei cărți tipărite ce are ca subiect pariurile. Întrebat despre cum vede potențialul industriei jocurilor de noroc online, Cădar Marius a răspuns: „Este clar că lucrurile merg într-o direcție bună. Nu m-ar mira ca piața pariurilor online să crească cu până la 20% în acest an. Și mai mult decât atât, mă aștept ca majoritatea jucătorilor să migreze online în următorii ani,” ne-a spus Cădar Marius, care îi invită pe pasionații de pariuri să descarce aceste ghiduri: CASE DE PARIURI ONLINE RECOMANDATE DE CĂDAR MARIUS: Una dintre cele mai apreciate case de pariuri la nivel mondial, atât de către pasionații de adrenalină, cât și de comisiile de specialitate care i-au acordat operatorului britanic numeroase premii și distincții de-a lungul ultimului deceniu. Jucătorii din România pot practica la Unibet patru forme de jocuri de noroc online, și anume: jocuri de cazinou, bingo, poker și pariuri sportive. Betfair este cea mai populară platformă de Sports Betting Exchange de pe planetă, având milioane de jucători activi care tranzacționează constant, vânzând și cumpărând cote pe piața internațională. Agenția include și o platformă obișnuită de pariuri, care vine cu o serie de funcții interesante și inedite, dar și cu o ofertă sportivă bogată în tipuri de pariuri ieșite din comun. Betano este un nume pe care pariorii din țară nu îl cunoșteau în urmă cu câțiva ani, însă imediat după ce a intrat pe piața românească de jocuri de noroc online, operatorul grec și-a câștigat o serie de simpatizanți. Aplicația de iOs care permite plasarea pariurilor cu comandă vocală și ofertele „Marjă 0%” sau „Banii înapoi la 0-0”? sunt numai câteva dintre principalele atracții ale acestui operator. Jucătorii români care au ales Netbet nu au mai putut renunța la acest operator, în special datorită ofertelor personalizate cu care agenție știe să-și fidelizeze utilizatorii. Nici nu parior nu se poate plictisi pe platforma de pariuri live a celor de la Netbet, întrucât acolo se găsesc întotdeauna partide, transmisiuni live video și piețe rapide, care să genereze adrenalină în orice moment. Sportingbet este o agenție ce se bucură de o reputație bună atât la nivel mondial, cât și la noi în țară, unde activează în mod pronunțat de mai bine de un deceniu. Operatorul care servește pariori din peste 200 de țări și-a actualizat interfața, aplicațiile și cotele la sfârșitul anului trecut, iar acum Sportingbet dispune de una dintre cele mai rapide și performante platforme de pariuri online. PariuriX.com promovează parierea responsabilă. Pariurile pot avea consecințe financiare și pot cauza dependență. Vă rugăm să jucați responsabil! PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licență Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016