Gorj: "Blind date with a book" la Biblioteca Județeană, pentru încurajarea cititului în rândul tinerilor

Clubul Interact Târgu-Jiu organizează joi, 2 februarie, la Biblioteca Județeană "Christian Tell", evenimentul "Blind date with a book", care are rolul de a încuraja cititul în rândul tinerilor, informează un comunicat de presă remis marți AGERPRES.

