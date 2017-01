liveSCORE Derby-ul etapei 23 din Premier League! Chelsea o întâlnește pe Liverpool pe Anfield

20:17

Mihai Leca a ales și el să plece din România și să semneze cu o echipă din Țara Galilor. Fundașul va juca la liderul și totodată campioana de acolo, The New Saints. Leca (24 de ani) a evoluat ca junior la Steaua, iar apoi a mai trecut pe la Concordia Chiajna, Oțelul, Zakho FC și FC Brașov. Fotbalistul a adunat 7 selecții la naționala under 21. TNS se laudă pe site-ul oficial cu acest transfer notând că a luat "un fundaș puternic". ...