Ordonanța privind modificarea codurilor penale a fost publicată în Monitorul Oficial la 1 noaptea

Liviu Dragnea. DNA l-a acuzat in iulie 2016 pe fostul presedinte al CJ Teleorman de instigare la abuz in serviciu si de instigare la fals intelectual in dosarul in care este trimis in judecata alaturi de fosta sotie, Bomonica Prodana. Gabriel Oprea. In mai 2016, procurorii anticoruptie l-au acuzat pe fostul ministru de Interne de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in dosarul fondurilor operative de la serviciului de informatii al Ministerului de Interne (DIPI). Elena Udrea. Fost deputat si ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, Udrea are mai multe dosare deschide de DNA in care este cercetata pentru abuz in serviciu. In dosarul “Gala Bute”, Elena Udrea este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, care este cercetat pentru participatie improprie la abuz in serviciu. Udrea mai este acuzata de abuz in serviciu si intr-un dosar in care este acuzata ca si-a folosit influenta de ministru pentru a cumpara, prin intermediul unei societati pe o care o controla si finanta, o vila pe litoral la jumatate din pretul pietei. Ioana Basescu. In septembrie 2016, procurorii anticoruptie au acuzat-o pe fiica fostului presedinte de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la spalare de bani in dosarul finantarii pretins nelegale a campaniei prezidentiale din 2009 a lui Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea este acuzata de spalare de bani. Titus Corlatean. Procurorii DNA l-au acuzat in mai 2016 pe fostul ministru de externe de abuz in serviciu, cu obtinerea de foloase necuvenite pentru altul, in dosarul votului din diaspora. Tiberiu Nitu. DNA l-a acuzat pe fostul procuror general la complicitate la abuz în serviciu in februarie 2016 din cauza ca in aprilie 2014 a incheiat un protocol cu Ministerul de Interne in baza caruia a beneficiat de coloana oficiala desi nu ar fi avut dreptul legal. Marian Vanghelie. In iulie 2015, procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe fostul primar al sectorului cinci pentru nouă infracțiuni de luare de mită, nouă infracțiuni de abuz în serviciu, șapte infracțiuni de spălare de bani. Radu Mazare. Fostul primar al orasului Constanta, este acuzat de procurorii DNA de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Dosarul a fost trimis in judecata in decembrie 2015 si ii are ca inculpati, printre altii, pe omul de afaceri Gabriel Strutinsky si mai multi functionari din cadrul primariei Constanta. Nota. Evaluarea potentialilor beneficiari depinde mult de forma finala a OUG-ului. Daca se va pastra conditia ca prejudiciul sa fie mai mare de 200 de mii de lei, unii din lista de mai jos nu vor scapa deoarece au provocat prejudicii mai mari. Daca in schimb se va pastra in mod cumulativ si conditia plangerii prealabile a institutiei vatamate, atunci sansele sa scape aproape toti cei din lista de mai jos cresc semnificativ. Unii scapa complet de dosar, altii de una din acuzatiile principale. Avantajul dezincriminarii prin OUG este ca efectele se produc instant si nu mai pot fi reparate, deoarece in penal legea retroactiveaza si se aplica legea mai favorabila. Lista completa, pe HotNews