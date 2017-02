FOTO Descoperă Sankt Petersburgul » Halep va juca azi în turul secund al turneului Premier, dar ieri a vizitat Muzeul Fabergé alături de Hingis și Majoli

Și-ar fi dorit să joace acest turneu încă de anul trecut, când s-a disputat prima ediție, dar s-a trezit prea târziu și înscrierile erau încheiate. "Am auzit multe lucruri bune. Jucătoarele au vorbit frumos despre condiții, mâncare, hotel", a explicat Halep. Acum are ocazia s-o facă, direct în turul al doilea, în calitatea ei de favorită principală având prima rundă liberă. ...

