Valer Dorneanu, preşedintele CCR: Curtea Constituţională a României va dezbate miercuri sau joi speţa privind OUG 13

14:27

Salariatii nu pot fi supravegheati video in birourile in care acestia muncesc in mod obisnuit, conform prevederilor legale aflate in vigoare, insa camerele video pot fi instalate in alte locuri, in conditii stricte. Totodata, angajatorii n-au voie nici sa ia amprentele salariatilor pentru intocmirea pontajului. Cei care procedeaza in acest fel pot fi amendati pentru incalcarea legii.