VIDEO+FOTO Fiul marelui Rivaldo s-a lăsat așteptat la venirea în România! Urmează vizita medicală și apoi va semna cu Dinamo

Cătălin Doman, marcatorul lui ACS Poli în partida cu Gaz Metan Mediaș (1-1), susține că echipa așteaptă să-și recupereze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne cele opt puncte cu care au fost sancționați de Comisia de Licențiere. "E bine pentru moral că nu mai suntem codași, dar am pierdut două puncte importante azi, că am avut 1-0 și om în plus. Probabil victoria ar fi trebuit să fie la îndemâna noastră. ...