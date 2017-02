Hellen a mai lăsat din emoţii în platoul "Neatza". Artista, pregătită să-și îndeplinească visul! O vei susține la Eurovision?

Cu piesa "Never let go", ​Hellen s-a calificat în preselecţiile naţionale Eurovision 2017. Hellen, pe numele ei real Raluca Elena Țifrea, participă pentru prima oară la concursul internaţional de muzică Eurovision.

