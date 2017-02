Gest frumos făcut de FRF! Vlădoiu şi Belodedici au oferit cadouri copiilor cu sindromul Down. FOTO

Federaţia Română de Fotbal în parteneriat cu asociaţia Down Plus au oferit cadouri copiilor cu sindrom Down prezenţi la acţiunea de la liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, informează site-ul oficial al Federaţiei.

