A baut un pahar de zeama de varza in fiecare zi timp de 7 zile: Iata ce efect a avut asupra organismului!

Zeama de varza are abilitatea de a preveni spasmele si de a evita deshidratarea. Mai bine zis, aceasta contine electroliti de care organismul are nevoie, iar probioticele din componenta ei sunt ceea ce corpul are atata nevoie. Citește mai departe...

