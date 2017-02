FOTO și VIDEO Ploaie de goluri în poarta lui Tătărușanu » Fiorentina a fost demolată de Roma pe Stadio Olimpico

18:47

Căpitanul Stelei '86, Tudorel Stoica, se ia de suporterii roș-albaștrilor care au trimis o scrisoare prin care cer sancționarea lui Florin Talpan. Îi vede pe aceștia responsabili pentru îndepărtarea oamenilor de la stadion. "Tot ce s-a realizat până acum s-a făcut doar datorită lui Talpan. Dar dacă Gigi Becali are dreptate, foarte bine. Să aflăm și noi adevărul până la urmă. Dar eu am zis de acum 6 luni că echipa asta nu are palmaresul. ...