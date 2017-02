Se schimbă mănușile » Accidentarea lui Brănescu modifică primul 11 la Dinamo. Cine va intra între buturi

00:07

Patronul Stelei are o mare nemulțumire în acest început de an, poziția de fundaș central, și pare tentat să scape de unul dintre preferații săi, Wilfred Moke.Chiar dacă MM Stoica susține că Bălașa trebuie să joace în banda dreaptă a defensivei, Becali îl vrea pe fundașul venit de la AS Roma în centru. În aceste condiții, Becali va scăpa chiar de Moke, un jucător lăudat aproape cu fiecare ocazie. ...