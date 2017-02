Motiunea de cenzură a fost respinsă de Parlament!

13:57

Senatorul Mihai Goţiu, parlamentar USR, a stârnit valuri de comentarii după ce a fost surprins în timp ce studia propunerile pentru bugetul pe anul 2017 în... vis! Mai exact, Goţiu a tras un pui de somn sănătos tocmai în timpul şedinţei, apărându-se mai apoi cu scuza „Mă oboseşte această procedură a bugetului care e o cacealma. Am zis că e mai bine să mă odihnesc un pic. Am zis să mă odihnesc un pic până când trece partea asta. E dreptul lor să doarmă în plen, fiecare face ce doreşte. Dacă o să mi se mai facă somn, o să mai dorm. Prefer să fiu atent la momentele care contează. Am colegi care mă atenţionează“.