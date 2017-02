FOTO | Președintele Klaus Iohannis a încercat să discute cu protestatarii de la Cotroceni. Bătrânii l-au înjurat și au refuzat orice dialog cu șeful statului

17:27

Studiul de design Porphyras si producătorul de portelanuri Axa Porcelaine vor lansa la Ambiente colecţia Hora. Colectia contine un set de masa (două farfurii si un bol), un tea for one, o ceasca cu farfurioara pentru cafea si o cana coffee to go (cu capac din silicon), cu forme deosebite, adaptate stilului de viata modern. ...