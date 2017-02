Florin Mergea a pierdut în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Sofia

18:07

Femeia din imaginea alaturata, pe nume Maria Christofi, a facut un lucru pe care foarte putina lume l-a inteles. In 2007 ea a fost diagnosticata cu fibroza, o tumoare benigna care incepuse sa creasca in burta ei. Desi doctorii i-au recomandat inca de atunci sa faca o operatie pentru inlaturarea ei, tanara a refuzat. […] Post-ul Multi o felicita pentru sarcina, dar ea nu din cauza asta este umflata! Toti incep sa planga cand afla ce are in burta apare prima dată în Libertatea.ro.