Alexandra Stan se gândeşte la un copil. ”Când sunt doi, trei...”

Mirunette International Education a lansat pe 1 februarie 2017 concursul national de limba engleza Mirunette Language Competition, editia a V-a, organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si inclus in Calendarul Activitatilor Educative al Ministerului Educatiei. Marile premii oferite de Mirunette sunt 2 tabere educationale de limba engleza in Anglia, in campusurile unor prestigioase scoli si universitati la nivel mondial!