Ger in toata tara: de joi pana marti temperaturile minime scad pana la -22 grade. Prognoza meteo pentru weekend

Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Ordonanta 9/2017, care a generat o serie de discutii in spatiul public in ultima perioada, are efecte negative asupra Codului fiscal, in mod similar cu OUG 13/2017 pentru Codul penal, in sensul ca, dupa adoptarea bugetului, banii vor putea fi redistribuiti pe criterii politice, fara transparenta si fara nicio responsabilitate.