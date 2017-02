Leo Grozavu înaintea meciului cu CSU Craiova: ”Să se aștepte la război!”. Terenul e sub zăpadă | FOTO

14:37

Prețurile vor crește mai puțin decât prevăzuseră anterior economiștii de la Banca Naţională a României, astfel că instituția și-a revizuit prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, cu 0,4 puncte procentuale, până la 1,7%, potrivit raportului trimestrial asupra inflației. Dar, rata anuală a inflaţiei ar putea reveni în teritoriu pozitiv în primul trimestru din acest an, pe […]