Cât încasează lunar un parlamentar? Între 16.080 lei și 22.156 lei

16:37

'Taxa de 80 de lei pe gunoiul depozitat la groapă este binevenită, însă nu trebuie să uităm scopul final al acesteia, acela de a reduce cantitățile depuse la groapă, respectiv să creștem cota de procesare și de reciclare. Scopul e să nu penalizăm pe nimeni. În tot acest lanț al deșeurilor, firmele de salubritate fac exact ce scrie în contract. Contractul este dat de autoritățile publice locale. Deci, nu poți să penalizezi o firmă care, prin contract, trebuie să transporte niște deșeuri și poate altcineva are stația de sortare, stația de compostare sau poate nu o are nimeni. Nu ai cum să creezi o obligație, printr-o ordonanță, pentru ceva ce nu există. Raportul Jasper din septembrie, anul trecut, este foarte cuprinzător. A fost transmis și la Ministerul Mediului și cred că în asta stă soluția, respectiv o taxă de de 30 de lei care să fie tradusă la poluatori, să continue eșalonat până în anul 2020, și numai așa vom învăța să colectăm separat, să scădem cantitățile. Haosul va perpetua. Ordonanța va fi contestată, pentru că nu ai cum să creezi o obligație unui salubrist, care deja are un contract în derulare, să plătească niște penalități. Problema e simplă și se află sub nasul nostru: asumarea responsabilității. Dacă nu se asumă responsabilitatea, atunci trebuie să vină altcineva. Știți de ce s-a amânat aplicarea taxei pe gunoi în 2013? Pentru că veneau alegerile și dădea bine la electorat, să nu plătească taxe pe gunoi', a spus Merica. Potrivit directorului general RER, procesarea deșeului ridică, automat, și costurile firmelor de salubritate, iar scopul taxei la groapă este ca poluatorul să plătească. 'Noi avem orașe în care colectăm pe trei fracții. Cel mai ieftin mod de a scăpa de deșeuri este la groapă sau să le duci în fundul curții și să le dai foc. În momentul în care începi procesarea, toată operațiunea devine mai scumpă. Atunci s-a inventat această taxă ca să penalizeze depunerea și să aducă bani în sistem. Scopul taxei, de fapt, este ca poluatorul să plătească, nu să colecteze niște bani care să se ducă la Fondul pentru Mediu și apoi să fie cheltuiți în diverse programe din care nu înțelege nimeni cum se alocă banii. Practic, cel care poluează mai mult trebuie să plătească, iar banii să ne ajute pe noi să reducem cantitățile duse la groapă, pentru că, altfel, în 20 de ani, vom ajunge o țară numai cu gropi de gunoi', a menționat reprezentantul RER. Merica a precizat, totodată, că proiectul de ordonanță pe taxa de gunoi, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, are un scop greșit. 'În momentul în care printr-o ordonanță se aplică această penalitate care nu face altceva decât ca, prin contract, să se transporte gunoi de la A la B, se greșește scopul. Repet: scopul nu este să penalizezi, ci să descurajezi per total producerea lui. Vă dau un exemplu: în satele din România se produce foarte mult gunoi — tot ce e în curte, tot ce e pe câmp se aruncă la pubelă. Dacă acesta ar fi comportamentul țăranului din Germania, atunci tot profitul lui sau tot ce produce ferma lui s-ar duce numai pe gunoi. Din acest motiv s-au inventat compostoare individuale, dar aceste lucruri trebuie implementate cu primăria, nu să penalizezi firma de salubritate. Firma e obligată să ridice gunoiul. Noi suntem obligați să luăm tot gunoiul și să-l ducem acolo unde ne spune primăria', a explicat Merica. În opinia acestuia, locuitorii care nu au nicio obligație materială nu au cum să fie convinși să colecteze selectiv. 'În raportul Jaspers se recomandă o taxă de 30 de lei pentru primul an. Media de deșeu în România, pe fiecare cetățean, este de 250 kg/an. Asta ar însemna, după un calcul simplu, o taxă de 8 lei pe an pentru fiecare cetățean. Dacă asta e de nesuportat... Dacă nu ajunge să coste, nimeni de pe tot lanțul ăsta n-are interes să schimbe nimic. Sunt două sectoare în București în care cetățenii nu plătesc nimic. Cum poți să convingi un cetățean care nu are nicio constrângere materială să pună sticla în containerul de sticlă? Să plătească salubristul ce? Transportul pe care îl plătește oricum primăria? Aici ne învârtim puțin într-o zonă populisto-demagogică cu săracul cetățean... Ne mințim pe noi înșine și nu spunem adevărul. Dacă vrem să avem o țară curată, fără gropi de gunoi și cu o cotă de reciclare mai mare, trebuie ca toți oamenii din țara asta să știe cât îi costă gunoiul', a susținut Radu Merica. Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a declarat, miercuri, că proiectul de ordonanță referitor la taxarea diferențiată pe tona de gunoi depozitată la groapa de gunoi va fi adoptat cel târziu săptămâna viitoare în ședința de Guvern, iar penalitatea trebuie fie suportată de către salubriști. 'Am văzut zilele acestea cât de important este să ne consultăm înainte de a lua unele decizii. Mâine, în ședința de Guvern, aș fi intenționat să adoptăm ședința de Guvern, ordonanța de urgență referitoare la taxa pe deșeul depozitat la groapa de gunoi, dar ar fi bine să mai amânăm o săptămână pentru care toate părerile să fie ascultate pe tema celor cuprinse în ordonanță. De ce ordonanță de urgență? Pentru că este o taxă pe care am preluat-o și despre care se vorbește de ani de zile și care a intrat în vigoare înainte să preiau mandatul la Ministerul Mediului. Aceasta a bulversat activitatea autorităților publice locale și a celor care sunt în acest domeniu, a salubriștilor. Există un risc foarte mare ca acest cost suplimentar de 80 de lei pe tona de gunoi depozitat să ajungă să fie suportat de către cetățeni (...) Apelul pe care îl fac este să stingem incendiul care se numește taxa de depozitare și care funcționează de la 1 ianuarie 2017 (...) Sunt deficiențe majore pe care le-am constatat. Proiectul de ordonanță este de trei săptămâni pe site-ul Ministerului Mediului. Am primit puncte de vedere, dar nu suficiente și nu de la toată lumea. Dacă mă întrebați pe mine, salubristul trebuie să suporte taxa penalizatoare. Aceștia au contracte încheiate cu autoritățile publice și pe care nu le-au înnoit de ani de zile. Sigur că este o obligație a autorității publice locale, dar ea trebuie să fie transmisă prin contractele respective operatorului economic', a menționat Constantin.