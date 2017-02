O nouă tendinţă pe piaţa muncii: hypermarketurile angajează vârstnici pe postul de casier

14:47

Șefa DNA a pus această posibilitate pe eventualitatea în care Ordonanța de abrogare va fi atacată și va fi declarată neconstituțională. “Pericolul exista si in trecut. In ultimii trei ani, de cand lucrez aici, au fost multe Guverne la conducerea tarii, unele au incercat sa ridice obstacole in calea muncii noastre. Iar in acesti ani, am vazut multe propuneri de amendamente legislative care ar fi avut consecinte negative pentru capacitatea noastra operationala. Acum, problema cea mai grava este ca ultimul amendament a fost abrogat oficial, dar a fost publicat in Monitorul Oficial”, a spus Kovesi pentru La Repubblica. Procurorul Laura Codruța Kovesi a mai spus că exită pericolul ca prevederile să intre în vigoare, chiar dacă Guvernul a abrogat adoptarea OUG, după ce timp de mai multe zile oamenii au ieșit în stradă protestând față de această măsură. „Primul motiv, ordonanta de abrogare contine formulari declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala. Din cauza neconstitutionalitatii, abrogarea ordonantei ar putea fi declarata neconstitutionala, invalida”, a mai spus Laura Codruța Kovesi.