Gigi Becali e convins că va vinde un jucător cu 25 de milioane de euro: "El e noul Lampard, își umilește adversarii"

10:28

Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, are loc un nou termen al dosarului "Gala Bute". Toate informațiile le veți afla în timp real de pe GSP.ro de la jurnalistul GSP, Răzvan Luțac. UPDATE 10:20 Dialog Elena Udrea - Octavian Arsene:Udrea: Au fost contactați toți reprezentanții UAT-urilor?Arsene: Știu că într-un an a existat o astfel de situație. Am primit o redistribuire, o mare sumă de bani. Așa că am dat toate telefoanele. ...