Alina, goală Puşcă(ş)! Necenzurat! Interzis sub 18 ani! Scene fierbinţi!

The Other Side of Hope (2016), în regia lui Aki Kaurismäki, a fost selectat în Competiţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, ediţia cu numărul 67, care va avea loc în perioada 9 - 19 februarie 2017. Filmul va avea premiera în România în luna mai a acestui an, distribuit de Independenţa Film.