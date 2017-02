Cat castiga lunar un parlamentar. Un deputat a facut publice toate bonusurile primite de alesi

13:37

Doar 20% din clientii sub acoperire se declara multumiti de servicile oferite in benzinariile din Bucuresti, in contextul in care angajatii s-au oferit sa ajute clientii in una din trei situatii, iar 30% dintre unitati nu sunt transparente in privinta afisarii preturilor, potrivit unui studiu de mistery shopping efectuat de compania de cercetare de piata VBS - Business Solutions, citat de News.ro.