Naționala U21 va susține un cantonament în Spania, unde va disputa două amicale » Pe cine urmează să întâlnească

15:38

Andrei Ivan a dezvăluit motivul pentru care transferul său la Brugge a picat. Totodată, perla lui CSU Craiova și-a fixat obiectivele pe care le are alături de olteni și speră că echipa lui va reuși să se califice în Champions League. "Nu vreau să plec în România la nicio echipă, am avut o ocazie să plec și la Brugge. Nu m-a lăsat clubul și am rămas aici. ...