Pleașcă era să se lase de fotbal. Noua achiziție a Stelei, depistată cu suflu sistolic. De ce-l iubește Gigi

18:07

Sunteti in cautarea cadoului perfect de Valentine’s Day? Ce poate fi mai potrivit decat o bijuterie cu diamante? „Diamonds are forever” nu este doar un slogan, pentru ca diamantele sunt recunoscute pentru rezistenta lor. De aceea bijuteriile cu diamante au devenit un simbol al angajamentelor luate pentru eternitate. Din punct de vedere estetic, diamantul este […] Post-ul (P) More carats, please! apare prima dată în Libertatea.ro.