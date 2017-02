Alibec și Șumudică, prieteni și după transfer: "Îl întreabă ce să facă, cum să facă"

19:38

Alin Toșca, fundașul lui Betis Sevilla, a declarat că s-a adapatat rapid la noua sa echipă și vede în mutarea la formația din La Liga cel mai important pas din carieră. "Sunt foarte fericit că am ajuns la Betis. Este cel mai bun lucru pentru mine. Am vorbit cu mai mulți români, precum Marica, Rusescu, Andone, toți m-au ajutat cu sfaturi bune. Chiar acum am plecat de la un centru comercial, mă oprește lumea la mall, mă știu toți. ...