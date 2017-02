Ionuţ Gologan primeşte o VESTE URIAŞĂ. Ce se întâmplă cu românul condamnat la MOARTE în MALAEZIA

Monica Gheorghita, secretar de stat pentru afaceri bilaterale globale, l-a primit in audienta pe ambasadorul Malaezia in Romania, Dato' Tajul Aman Mohammad, cu care a vorbit inclusiv despre situatia romanilor condamnati in aceasta tara. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net