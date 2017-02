FOTO Imagini spectaculoase de pe noul "Oblemenco" » Detalii despre întârzierea lucrărilor

22:38

Ionuț Popa, antrenorul lui ACS Poli Timișoara, s-a declarat dezamăgit de jocul echipei sale din meciul jucat în deplasare cu ASA Târgu Mureș, încheiat 0-0. "Nu că nu sunt mulțumit, sunt total dezamăgit. Așa cum am mai spus-o, am jucat lamentabil. Adversarii noștri au fost mult mai proaspeți, noi am jucat luni, iar ei vinerea trecută, au avut mai mult timp liber. Unii jucători ai noștri nu au putut să reziste din punct de vedere fizic. ...