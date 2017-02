Trei crime bizare care au îngrozit România. Toate conţin detalii terifiante, care amintesc de ritualurile păgâne

01:12

Criticul literar Dan C. Mihăilescu a renunţat la proiectul online „Cartea de la ora 5”, după un an de la lansare, motivând că este prea bătrân pentru aşteptările publicului, despre care spune că are o sete de interacţionare cu cel care trimite informaţia aşa cum el nu a fost obişnuit.