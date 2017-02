Nu poti trece cu adevarat peste un divort, daca nu faci acesti pasi

09:07

Trei judeţe, Bihor, Arad şi Satu Mare se află, sâmbătă dimineaţă, sub avertizare cod galben de ceaţă, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Avertizarea ANM este valabilă până la ora 12.00 în judeţele Bihor şi Arad, unde vizibilitatea este scăzută din cauza ceţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. […] Post-ul Cod galben de ceaţă în Bihor, Arad şi Satu Mare. Vizibilitatea este redusă apare prima dată în Libertatea.ro.